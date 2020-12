TRANSITION ENERGETIQUE : Vers la reconversion des véhicules diesel en GPLc

Le ministre de la transition énergétique et les énergies renouvelables Chems Eddine Chitour a évoqué « l’ambition » du gouvernement de lancer la reconversion des véhicules diesel en GPLc. En marge d’une réunion de travail avec le ministre des mines, Mohamed Arkab, le ministre de la transition énergétique a dévoilé l’ambition de son département de se lancer dans la reconversion de certains types de véhicules diesel en GPLc. En effet, des prototypes de bus de transport urbain convertis du diesel vers l'énergie hybride diesel-GPLc seront prochainement mis en circulation à titre expérimental, a indiqué dimanche à Alger, le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Chems Eddine Chitour. Dans une déclaration à l'APS en marge d'une réunion de travail entre le ministre de la Transition énergétique et des énergies renouvelables et le ministre des Mines, Mohamed Arkab, M. Chitour a fait savoir que des prototypes de bus de transport convertis du diesel vers une locomotion hybride diesel-GPLc sillonneront bientôt la capitale dans le cadre d'un projet de réduction de la consommation de gasoil de 30 à 40 % par véhicule. Selon M. Chitour, ce projet a eu l'aval provisoire du ministère des Mines pour étudier la faisabilité de ce nouveau type de bus précisant que les essais seront menés pendant deux mois, en attendant de mettre en place les textes législatifs devant encadrer cette première expérience en Algérie. Ainsi, des prototypes de bus de l’Etablissement de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) roulant au GPLc, grâce à la collaboration de Naftal et de l’Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE), sillonneront la capitale.