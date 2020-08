TRANSITION ENERGETIQUE : Chitour plaide pour la généralisation du GPLc

Le ministre de la Transition énergétique Chems Eddine Chitour a indiqué ce lundi que le gouvernement travaille pour trouver de nouvelles solutions et mécanismes pour rationaliser la consommation des carburants dans le pays. Dans une déclaration à la presse, Chitour a annoncé, que le plan élaboré pour la sortie de la forte consommation de l’essence consiste à s’orienter vers la généralisation de l’utilisation du GPLc et du Diesel. Dans le souci d’encourager les citoyens à l’utilisation du GPL, le ministre a souligné que « le citoyen doit savoir que le gazole est plus dangereux que les GPL ». Dans la même perspective, il a évoqué la possibilité « d’aller vers la généralisation l’utilisation des voitures électroniques », d’autant que « 80 % des Algériens préfèrent tout ce qui est électronique ». Par ailleurs, le ministre a souligné la nécessité de l’exploitation des énergies solaires, indiquant que l’Algérie est en passe de concrétiser le projet. Pour lui, le développement du projet d’énergies renouvelables dans le désert requiert la recherche de partenaires spécialisés dans le domaine, tels que les Chinois, les Américains ou encore les Allemands.