TRANSGRESSION DU CONFINEMENT SANITAIRE A AÏN DEFLA : Plus de 1460 personnes arrêtées du 6 avril à ce jour

Les services de la Gendarmerie nationale de Aïn Defla ont arrêté du 6 avril dernier à ce jour 1469 personnes ayant transgressé les mesures liées au confinement sanitaire partiel instauré suite à la propagation du nouveau coronavirus, selon un communiqué de la Cellule de communication et des relations publiques du Groupement local de ce corps de sécurité. Les arrestations ont donné lieu à l'application des procédures réglementaires à l’encontre des personnes arrêtées, a-t-on précisé, faisant état dans le même contexte de la mise en fourrière de 17 véhicules et cyclomoteurs. S'agissant du non port du masque de protection buccal, les mêmes services ont rédigé durant la période considérée 180 contraventions à l'encontre de personnes (dont des commerçants) ayant enfreint cette obligation, a-t-on également fait savoir. Les services de la Gendarmerie nationale réitèrent leur appel aux citoyens à faire preuve d'esprit collectif en observant scrupuleusement les mesures préventives à même de permettre d'endiguer cette pandémie, a-t-on souligné.