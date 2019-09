TRANSFERT ILLICITE DE DEVISES : Saisie de 15000 euros à Tébessa

Un élément des douanes tunisiennes a été arrêté à la commune de Negrine, dans la wilaya de Tébessa, pour avoir tenté de transférer de façon illicite une somme en devise estimée à 15 000 Euros. Selon le site d’information arabophone qui a rapporté la nouvelle, le mis en cause a été arrêté par les services des douanes nationales pour tentative de transférer la somme à bord d’un véhicule touristique jusqu’à la frontière tunisienne. L’accusé essayait de rejoindre le poste frontalier algéro-tunisien de Taleb Larbi, dans la wilaya d’El-Oued, ajoute la même source. Le ressortissant tunisien est entré sur le territoire national via le poste frontalier de Bouchebka (Tébessa) et est soupçonné de travailler avec des contrebandiers issus de la commune de Bir El Ater, toujours selon Ennahar Online.