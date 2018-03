TRANSFERT ILLICITE DE 17 MILLIONS D’EUROS : Un importateur et 4 douaniers jugés en appel à Oran

Le tribunal d'Oran, se prononcera mercredi 14 mars sur l’affaire des transferts illicites à l’étranger d’une somme de 17 millions d’euros par Un importateur avec la complicité de quatre douaniers. Les principaux accusés dans cette affaire sont le propriétaire de la Sarl Granit, spécialisée dans l’importation de granit et de marbre de Dubaï, et quatre de ses complices. Le procureur de la République près le tribunal d’Oran a demandé, la fin de la semaine écoulée, une peine de sept ans de prison ferme contre l’accusé pour infraction à la législation et à la réglementation en vigueur et fausse déclaration douanière. Pour ce qui est de ses quatre complices, un mandat d’arrêt international a été lancé à leur encontre. L’affaire remonte à l’année 2016, lorsque les services de douanes de la wilaya d’Oran ont découvert lors d’une opération du contrôle des conteneurs appartenant à la société en question importés de Dubaï. La valeur des produits a paru étrangement insignifiante au vu du montant déclaré.