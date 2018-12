TRANSFERT ILLEGAL D’ARGENT VERS L’ETRANGER : 60 millions de dollars saisis par les Douanes

Les tentatives de transferts de devises à l’étranger sont devenues ces dernières années monnaie courante, comme l’atteste les saisies records effectuées par les services des Douanes au niveau des aéroports et des frontières terrestres. A ce sujet, le directeur des Relations publiques et de l’Information à la Direction générale des Douanes M. Djamel Brika, a indiqué que le taux du transfert illégal d’argent vers l’étranger a atteint les 60 millions de dollars, soit l’équivalant de 6,5 milliards de dinars. En effet, selon le même responsable, les services des Douanes avaient enregistré 311 affaires liées à des infractions de la législation et de la réglementation des changes et des mouvements de capitaux. A noter que la Banque d’Algérie a institué un droit de change pour réguler les flux de capitaux, et en dépit de la volonté de la Banque d’Algérie de poursuivre la mise en avant du processus de convertibilité du dinar, la réglementation algérienne en matière de changes très reste encore restrictive. M. Brika a expliqué que les anciennes méthodes de transfert illicite de devises ont été complètement éliminées, précisant que ces anciennes méthodes consistaient à remplir les conteneurs de pierres et de sable au niveau des ports. Il a ajouté que les opérations de transfert se réalisent généralement par la création de sociétés fictives.