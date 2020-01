TRANSFERT DE MALADES VERS D’AUTRES HOPITAUX : Le ministère de la santé annonce de nouvelles instructions

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière vient d’annoncer une nouvelle instruction sur les conditions du transfert des malades vers d’autres établissements publics de santé. Ainsi, le département d’Abderrahmane Benbouzid émet des recommandations pour rappeler aux directeurs des hôpitaux les pratiques à respecter pour le transfert des malades vers d’autres hôpitaux. Désormais, « tous les malades doivent être accompagnés par un médecin, lors du transfert, afin qu’il puisse intervenir en cas de complications .Selon, Ennahar Online, qui a donné cette information, il est désormais, impératif de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le malade soit dirigé au plus tôt vers un établissement susceptible d’assurer les soins requis. Cela dit, « ll n’est pas question de laisser le malade seul avec le personnel paramédical et les ambulanciers », avertit le Ministère de la Santé.