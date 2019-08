TRANSFERT DE CAPITAUX DE ET VERS L’ETRANGER : Saisie de plus de 3 millions d’euros destinés au trafic

Les éléments de la police des frontières répartis à travers les différents points et postes frontaliers ont procédé, durant les sept (07) premiers mois de l’année 2019, à la saisie de sommes importantes de devises destinées au trafic, et à l’arrestation de tous les individus impliqués dans la violation de la législation et de la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger, a indiqué mercredi un communiqué des services de la sécurité. Ces opérations ont été rendues possibles grâce à l’intensification des investigations et l’exploitation des techniques modernes lors du contrôle frontalier des voyageurs, permettant, ainsi, la récupération de 3 millions et 239 mille euros, 107 000 dollars et 24 000 riyal saoudien (SAR), en sus de montants en monnaie nationale, a précisé le communiqué. En outre, la coordination opérationnelle entre les services de la Sûreté nationale et les Douanes algériennes s’est soldée par la saisie de plus de 400 000 euros et plus de 185 000 dollars, a ajouté la même source, soulignant que les opérations communes ont été intensifiées pour mettre un terme à ces réseaux criminels qui s’adonnent au trafic de devise vers l’étranger. Les mis en cause seront déférés, après parachèvement des procédures légales, devant le Parquet territorialement compétent, a conclu la même source.