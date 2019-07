TRANSFERT D’ARGENT DEPUIS L’ALGERIE VERS LE CANADA : Un député canadien alerte le ministre des finances

Un député canadien a saisi et alerté le ministre des finances du Canada sur le transfert d’importantes sommes d’argent par la classe politique algérienne qui se prépare à un exil imminent, et ce, depuis le soulèvement populaire ayant donné lieu à des changements politiques, sociétaux et institutionnels. « Je vous écris aujourd’hui pour vous faire part d’une situation préoccupante qui nécessite votre attention et votre vigilance », a écrit le membre du parlement de l’Etat de Sherbrooke, dans une correspondance adressée au ministre des finances William Francis Moreau. Le député a alerté sur le transfert d’importantes sommes d’argent qui seraient transférées particulièrement vers l’Etat du Québec. « Il m’a été rapporté que depuis que des grands changements politiques et sociétaux et institutionnels sont réclamés par les soulèvements populaires du peuple algérien au cours des derniers mois, il y aurait d’importantes sommes d’argent qui seraient envoyées au Canada, particulièrement au Québec. » Le même responsable a précisé que « ces mouvements financiers sont majoritairement faits par la classe politique et dirigeante algérienne actuelle, qui se prépare à un exil imminent. » Dans sa correspondance, Pierre-Luc Dusseault, a demandé au ministre des finances porter une attention particulière aux transferts internationaux vers le Canada en provenance de l’Algérie. « En votre qualité de ministre des Finances, vous avez le devoir de veiller à l’intégrité du régime financier canadien et de lutter contre le blanchiment d’argent. Je vous demande donc aujourd’hui de porter une attention particulière aux transferts internationaux vers le Canada de sommes d’argent importantes en provenance de l’Algérie ou de ressortissants algériens », a-t-il écrit à l’adresse de William Francis Moreau.