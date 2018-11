TRANSFERT D’ARGENT DE LA FRANCE : L’Algérie, la plus coûteuse destination

L’Algérie est la destination la plus coûteuse quant aux transferts d’argent et principalement à partir de la France, a indiqué une étude de l’association française de protection du consommateur UFC. En effet, Selon le rapport de la banque Mondiale de 2018, les montants transférés par les particuliers à partir de la France, atteignent 1,5 milliard de dollars par an, ce qui classe l’Algérie derrière le Maroc (2 milliards de dollars) et devant la Tunisie troisième (1 milliard de dollars). Ainsi le transfert d’argent de la France vers l’Algérie coûterait en moyenne 9,5% du montant transféré, alors que le coût d’un transfert vers la Tunisie (7%) et presque le double du coût d’un transfert vers le Maroc (4,9%). A travers ces tarifs qualifiés « d’exorbitants » par l’association, les sociétés de transferts d’argent tel que Western Union ont pu généré en 2017, des revenus qui dépassent les 138 millions d’euros uniquement sur les transferts de la France vers l’Algérie. En plus des coûts sur l’acte que font payer les STA aux particuliers, vient s’ajouter des frais sur le change qui restent importants et pas toujours déclarés par ces sociétés à leurs clients, selon UFC.