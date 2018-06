TRAMWAY DE MOSTAGANEM : Ouverture des passages et aménagement des routes

L’entreprise, COSIDER spécialisée dans les ouvrages d’arts, a relancé le projet du tramway laquelle est intervenue pour que ce projet qui a tant souffert, soit pris sérieusement en charge pour sa réalisation. En effet, cette démarche est appuyée par la présence du wali, Abdenour Mohamed Rebhi qui veille au suivi du projet à travers des réunions de coordination hebdomadaires et des visites sur le terrain pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux. En ce sens, le secrétaire général du ministère du transport s’est rendu dernièrement à Mostaganem pour s’informer de la situation de ce projet en vue d’aviser le ministre du transport sur l’état d’avancement de ce projet, lequel apporterait des solutions idoines pour renforcer les travaux nécessitant la technicité afin de faire avancer le projet du tramway pour qu’il soit mis en service dans les meilleurs délais. La stratégie adoptée est d’ouvrir les passages fermés pour faciliter la fluidité dans la circulation routière tout le long de la trajectoire de ce moyen de transport moderne car le projet connait actuellement une activité intense dans la construction et les installations censées mettre en œuvre les différentes phases pour avancer les travaux de réalisation. Le constat est visible et perceptible dans l’aménagement de la voirie et des installations telles que le viaduc et autres ouvrages d’arts.