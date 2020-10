TRAMWAY DE MOSTAGANEM : Le wali appelle au respect des délais de livraison du premier tronçon

Une réunion de travail a été tenue dimanche au siège de la wilaya sous la présidence du wali de Mostaganem, M. Aïssa Boulahya, en présence du directeur de transport urbain au ministère, représentant du Ministre du transport, le président directeur général de la Société Métro d'Algérie, le président, directeur général de l’entreprise Cosider des travaux publics et le responsable des réalisations techniques, l’ensemble des représentants des bureaux d'études et institutions en charge de la réalisation du projet de tramway. En effet, un exposé sur l’état d’avancement des travaux d'achèvement du projet en question a été présenté lors de cette réunion où de nombreux points noirs qui empêchent l'avancement des travaux dans certains points de la trajectoire de ce moyen de transport, ont été abordés. Le wali n’ayant pas caché son mécontentement, quant au rythme des travaux et le suivi du projet à travers ses visites sur le terrain. En ce sens, il a mis l’accent sur la nécessité de respecter les délais impartis pour la livraison du premier tronçon. De son côté, le président directeur général a souligné que des équipes supplémentaires ont été engagées pour soutenir les ateliers de mise en œuvre du projet. Au terme de la réunion, les procédures de l’acquisition des rames de tramway pour le lancement des expériences techniques ont été discutées, en plus d’engager des procédures de formation spécialisée au profit des travailleurs qui supervisent le lancement et la circulation du tramway de Mostaganem.