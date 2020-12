TRAMWAY DE MOSTAGANEM : Après 7 ans d’attente, la 1ère rame est arrivée

Sa réalisation a été prévue pour une durée de 44 mois, à compter du 16 septembre 2013 malheureusement, le projet a du connaitre, au cours de son exécution beaucoup de déboires avant que ne soit chargée, en dernier ressort, l’entreprise nationale « COSIDER » de son achèvement. Après toutes ces sept (07) longues années d'attente, le nouveau wali de Mostaganem, M. Aïssa Boulahya,a mis le paquet sur le suivi, dès son arrivé en ayant fait de ce projet, une des priorités de sa feuille de route, parmi les autres projets accusant un retard notable. On a appris récemment que la toute première rame du tramway est arrivée hier, lundi 21 Décembre 2020 à Mostaganem. Rappelons que cette ville est la septième et dernière a être dotée d’une ligne de Tramway et que le circuit du tramway de Mostaganem comporte 24 stations et 4 sous-stations électriques sur une longueur totale de 14,2 Km. Tandis que le complexe de maintenance, implanté à l’ouest de la cité « Salamandre », s’étend sur une superficie de 12 hectares. Il comprend un poste de commande centralisé, un bloc technico-administratif pour la maintenance légère et lourde. Par ailleurs, et concernant les caractéristiques du matériel roulant, le PDG de l’EMA avait indiqué que les cabines sont d’une longueur de 40 m, d’une largeur de 2,65 m et d’une hauteur de 3,40 m avec une capacité de transport qui est de 5 mille personnes par heure. Avec ses deux (02) tronçons, ce moyen de transport de haute technologie devrait couvrir le long de sa ligne plusieurs quartiers de la ville, notamment : la cité Gouaich, ancienne gare SNTF, Cité du 5 juillet, Matmore, théâtre de verdure, 300 logements de Tigditt, Hai Salem, jusqu’au terminus situé à l’université de Kharrouba. Ce projet va surement dans les prochaines années désengorger la ville de Mostaganem, car une cabine du tramway à elle seule peut contenir 40 voyageurs à la fois sur 10 minutes de trajet.