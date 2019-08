TRAMWAY D’ALGER : Le trafic perturbé par les manifestations

La société chargée de l'exploitation des lignes de tramway (SETRAM) a annoncé une perturbation du trafic, depuis mercredi dernier, en raison des manifestations sociales des riverains au niveau des stations Benmred et Sidi-Driss dans la wilaya d'Alger, a indiqué un communiqué de l’entreprise. Le communiqué précise que : ‘’Le tramway d'Alger a enregistré mercredi 28 août 2019, une perturbation du trafic depuis 7h53, en raison des manifestations sociales des riverains au niveau des stations Benmred et Sidi-Dris’’, soulignant, toutefois, que ‘’le service voyageur est maintenu entre les stations de Ruisseau et Mimouni Hamoud’’.