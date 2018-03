TRAITEMENT DU CANCER : Le scanner de CPMC en panne depuis plus de 3 ans

Le scanner du centre Pierre et Marie Curie (CPMC), spécialisé dans le traitement du cancer, est en panne depuis plus de trois (3) ans. Selon le Directeur Général du CPMC, Bumezrag , «c’est la surexploitation du scanner qui a causée la défaillance du matériel» précisant que «le centre n’arrive plus à répondre aux besoins des malades qui viennent des différents coins du pays». Livrés a eux même entre deux feux , les patients sont obligés d’aller chez le privé et supporter les frais des examens qui avoisinent les 18000 DA , faute de réparation du scanner ou de l’acquisition d’un nouveau matériel. Une situation désastreuse qui invite les cancéreux à prendre leur mal en patience, surtout les démunis.