TRAITEMENT DES MALADES ATTEINTS DU COVID-19 : 300 000 boîtes de Chloroquine disponibles

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le Professeur Abderrahmane Benbouzid a fait état de la disponibilité de 300.000 boîtes du médicament "Chloroquine" et de 500.000 boîtes de l'antibiotique "Azythromycine" destinés au traitement des patients atteints du Covid-19. La Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) dispose d'un stock de 300.000 boîtes du médicament "chloroquine" et de 500.000 boîte de l’antibiotique "azythromycine" destinés au traitement des malades atteints du Covid-19, a indiqué le ministre devant les membres de la cellule de crise installée par l’Etablissement hospitalo-universitaire (EPH) Mustapha Pacha. Rassurant les citoyens quant à la disponibilité de ces deux médicaments, Professeur Benbouzid a rappelé que "le meilleur traitement efficace est d’observer les mesures préventives auxquelles ont appelé les Pouvoirs publics, notamment le respect du confinement". A rappeler que jusqu’à samedi dernier, d’après le dernier bilan quotidien du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, le traitement à "la chloroquine et l’azithromcycine" a été prescrit à plus de 600 patients dans les différents établissements hospitaliers et a donné des résultats satisfaisants, permettant la guérison de plusieurs malades, dans l’attente de l’élaboration d’une étude nationale précise par les experts.