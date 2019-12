TRAFIC INTERNATIONAL DE VEHICULES A ORAN : Le chef du réseau arrêté

Un chef de réseau de trafic international de véhicules âgé de 42 ans faisant l’objet de huit ordres judiciaires délivrés par des tribunaux de plusieurs wilayas, dont une condamnation à perpétuité, et une autre concernant un trafic international de véhicules dans le cadre d’une organisation criminelle organisée, a été arrêté par la section de lutte contre le vol et le trafic des véhicules de la police judiciaire relevant de la Sûreté de la wilaya d’Oran. Le mis en cause a été arrêté à la cité Djamel à bord d’une Renault Symbol, en possession d’un faux permis de conduire. Après plusieurs jours d’investigations approfondies., les enquêteurs ont découvert qu’il était recherché dans l’ouest et le centre du pays, à l’instar des wilayas de Tizi Ouzou, Mostaganem, Tissemsilt, entre autres, pour association de malfaiteurs, trafic international de véhicules, escroquerie, faux et usage de faux de documents administratifs. La perquisition de son domicile a permis la saisie d’une déclaration de vente vierge signée et une carte grise d’un véhicule de marque Peugeot établie au nom d’une tierce personne. Le mis en cause présenté par devant le magistrat instructeur près du tribunal de la cité Djamel, a fait l'objet de détention préventive en attendant la suite de l'enquête. Medjadji H.