TRAFIC DES PSYCHOTROPES A AIN BEIDA (ORAN) : Arrestation de malfaiteurs et saisie de 200 comprimés ‘’Ecstasy’’

Agissant sur information, les éléments de la brigade mobile, de la sûreté urbaine de Ain Beida ont procédé à l'arrestation d'un réseau de malfaiteurs spécialisés dans la commercialisation des psychotropes, en possession de 200 comprimés d'extasy .Ce réseau est composé de cinq individus âgés entre 25 ans et 35 ans. Quatre d'entre eux ont été arrêtés et le cinquième est en fuite et recherché activement par les services de police. Il s’agit d’un repris de justice résidant au quartier de l’USTO, ayant déjà fait l’objet de condamnations. Ce dernier, avait des relations avec des barons de drogues établis à la frontière marocaine avec l’Algérie. Avec l’aide des quatre autres membres du groupe également des repris de justice, dont un chauffeur de taxi, ils écoulaient leur marchandise aux quartiers de Gambetta et Ain El Beida. Les membres de cette bande ont été appréhendés en flagrant délit après qu’une souricière leur avait été tendue par les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire d’Ain El Beida. Ils étaient en possession de pas moins de 200 comprimés d’extasy de type (Heineken), soit la plus forte et la plus dangereuse des psychotropes. Présentés par devant le magistrat instructeur près du tribunal de la cité Djamel d'Oran, tous les mis en cause ont fait l'objet de citation directe en attendant leur comparution en audience.