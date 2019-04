TRAFIC DE VISAS ‘’SCHENGEN’’ : Un père et son fils arrêtés à Mostaganem

Les éléments des forces de police relevant de la brigade économique et financière auprès de la police judiciaire de la sureté de wilaya de Mostaganem, ont réussi à mettre un terme aux agissements criminels de deux personnes impliquées dans une affaire liée aux griefs de constitution de bande de malfaiteurs, de faux et usage de faux sur des documents officiels et escroquerie a t on appris de source sécuritaire. Cette affaire a abouti, suite à des informations reçues par la brigade, évoquant le souhait d’une personne désirant quitter le territoire national, en présence de son fils munis de visas Schengen douteux a t on soulevé. Sur la base de ces informations, les éléments de la brigade ont lancé une enquête approfondie pour s’enquérir de la véracité des faits, et suite à laquelle il a été constaté que les deux prévenus ont été victimes d’une escroquerie du fait qu’ils ont obtenus ces visas contre une somme d’argent de 40.0000 dinars de la part de deux frères originaires de la wilaya de Mostaganem a t-on ajouté. Ces deux derniers arrêtés et soumis à une enquête par les éléments de la brigade, où il a été découvert dans le véhicule du principal suspect deux passeports munis de visas douteux portant les noms des deux victimes escroquées ainsi qu’un papier mentionnant la somme versée par ces deux dernières. Les investigations menées à l’encontre du principal suspect ont conduit à l’identification de son complice dans cette affaire qui n’est autre que son père âgé de 70 ans. Pour les griefs de constitution de bande de malfaiteurs, de faux et usage de faux, et escroquerie, les deux suspects ont été présentés devant les instances judiciaires afin d’être jugés.