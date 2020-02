TRAFIC DE PSYCHOTROPES : Saisie de plus 162 000 comprimés à Alger

Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger ont saisi en 2019 près de 357 kg de cannabis et plus de 162.000 comprimés psychotropes, a indiqué dimanche le chef de Sûreté de wilaya, le Contrôleur de police Mohamed Bettache. Lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation du bilan 2019 de l'activité des différents services de la Sûreté de wilaya d'Alger, le Contrôleur de police Bettache a fait état de la saisie de 356,357 kg de cannabis contre 430,949 kg en 2018. Durant la même année, 162.393 comprimés psychotropes, 2,306 kg de cocaïne, 797 gr d'héroïne, 1,503 kg de crack, 5176 comprimés de Subitex et 3537,5 boites d'Ecstasy ont été saisis, a-t-il ajouté. Dans le domaine de la lutte contre la drogue et les psychotropes, les mêmes services ont enregistré durant la même période 13.850 affaires impliquant 15.315 individus, fait ressortir le même bilan qui évoque l'arrestation de 2.929 mis en cause suspects. Concernant les affaires liées aux crimes cybernétiques, près de 377 crimes ont été enregistrés durant la même année, dans lesquels 193 individus étaient impliqués. 19 individus ont été arrêtés.