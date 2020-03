TRAFIC DE PSYCHOTROPES : Démantèlement d’un réseau spécialisé à Tizi-Ouzou

Un réseau spécialisé dans les fausses prescriptions médicales pour l’acquisition et le trafic de psychotropes, a été démantelé par la police à Tizi-Ouzou, a indiqué vendredi la cellule de communication de la sûreté de wilaya dans un communiqué. Ce réseau a été mis hors d’état de nuire au courant de cette semaine, par les forces de police de la brigade mobile de police judiciaire (BMPJ) de la sûreté de daïra de Boghni. Il est composé de dix (10) individus, âgés de 30 à 50 ans, originaires d’Alger et Bouira, a-t-on indiqué. Les mis en cause dans cette affaire "acquéraient des psychotropes avec de fausses prescriptions médicales portant des sceaux contrefaits, pour les écouler parmi les jeunes" a-t-on précisé de même source. Cette opération a permis la découverte et la saisie de 2085 comprimés psychotropes, une quantité de Kif traité de 60 grammes, 42 sceaux (cachets) contrefaits, 275 prescriptions médicales et 06 rapports médicaux destinés à la falsification, est-il indiqué dans le même document. Présentés au Parquet de Draâ El-Mizan, jeudi dernier, pour "détention de psychotropes à des fins de commercialisation" et "faux et usage de faux", neuf (9) d’entre eux ont été mis en détention préventive, et le dixième a bénéficié de la relaxe, a-t-on rapporté.