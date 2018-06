TRAFIC DE PASSEPORTS HADJ : Le carnet vendu entre 50 et 65 millions à Oran

La wilaya d'Oran est encore ‘’entachée’’ par le scandale du trafic des carnets hadj. Ces passeports spéciaux délivrés à certains pèlerins privilégiés, feraient l’objet d’un trafic juteux à Oran, du fait qu'ils sont écoulés à des prix qui oscillent entre 50 et 65 millions de centimes, par des courtiers ambulants dans les places publiques de la ville d'El Bahia et même sur les réseaux sociaux, selon les informations rapportées par le quotidien arabophone El Watani. Selon la source, les documents concernés seraient ceux offerts gracieusement aux députés. Après le scandale retentissant il y a de cela trois années environs, le phénomène de la vente des carnets du hadj revient en force cette année dans la capitale de l'ouest du pays, selon la même source. Ainsi, ces carnets arrivent en deuxième main à des courtiers qui les proposent ensuite sur les places publiques et même sur les réseaux sociaux. Il faut dire que les annonces sont attrayantes, promettent aux personnes ciblées un pèlerinage sans encombre ni soucis avec l’administration.