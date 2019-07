TRAFIC DE DROGUES : 256 individus arrêtés en juin à Alger

Les services de la Gendarmerie nationale de la wilaya d’Alger ont arrêté 256 personnes impliquées dans diverses affaires criminelles, a indiqué un communiqué de ce corps. Pour ce faire, les gendarmes d’Alger ont effectué plusieurs descentes au niveau des repaires fréquentés par les délinquants et les repris de justice, ayant permis le démantèlement de plusieurs réseaux criminels, indique le même corps. Le même communiqué a fait état de l’arrestation de 42 personnes et d’une saisie de 38 kg de kif traité.93 personnes dont 3 femmes ont été arrêtées pour » coups et blessures volontaires par arme blanche », et « port d’armes blanches prohibées », 72 personnes placées en détention, un seul cas d’homicide a été enregistré, l’auteur est en prison. 35 individus ont été traduits en justice, 6 véhicules récupérés, informe le document.