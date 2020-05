TRAFIC DE DROGUE : Saisie de plus de trois quintaux de kif traité au sud

Plus de trois(03) quintaux de kif traité et une importante quantité de comprimés psychotropes ont été saisis par des gardes frontières et des éléments de la Gendarmerie nationale dans les wilayas de Béchar et Laghouat, a indiqué jeudi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et dans la dynamique des efforts inlassables visant à endiguer la propagation du fléau de narcotrafic dans notre pays, des gardes frontières en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, ont saisi, le 13 mai 2020, une grande quantité de kif traité s'élevant à trois (03) quintaux et (24) kilogrammes, et ce lors d'une opération de fouille et de recherche menée dans la localité de Oued Sidi Cheikh, commune de Beni Ounif, wilaya de Bechar en 3e région militaire", précise le MDN. Dans le même contexte et toujours à Béchar, "des gardes frontières ont intercepté quatre (04) narcotrafiquants à bord d'un véhicule chargé de (10,9) kilogrammes de kif traité, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté à Aflou, wilaya de Laghouat en 4ème région militaire, deux (02) autres narcotrafiquants en possession de (10450) comprimés psychotropes. De même (20000) paquets de cigarettes ont été saisis à Ouargla", ajoute la même source.