TRAFIC DE DROGUE DANS UN BUREAU FLN : Quatorze personnes impliquées dont un policier

Le tribunal de Sidi M'hamed a examiné ce dimanche 17 novembre une étrange affaire de trafic de drogue. C'est une affaire qui implique quatorze personnes, dont un policier accusées d'avoir transformé le siège de la kasma FLN de Belouizdad (ex-Belcourt), à Alger, en un lieu de trafic de psychotropes et de kif traité. Le tribunal a mis le verdict en délibéré pour la semaine prochaine. Selon l'arrêt de renvoi de cette affaire, les éléments des services de sécurité ont débarqué au siège du FLN à Belouizdad. Ils ont arrêté les quatorze prévenus, dont un collègue à eux. Aussi, ils ont saisi une quantité de comprimés psychotropes et des armes blanches prohibées de catégorie 6. Il s'agit de 245 comprimés saisis, selon la même source. Cette opération a eu lieu après une longue enquête, a-t-on précisé. Les accusés ont tous nié les faits retenus contre eux. Devant le tribunal, ils ont affirmé qu'ils venaient au siège du FLN pour y jouer au domino. Et non pour faire dans le trafic de psychotropes. D'ailleurs, l'un des accusés a affirmé que c'est le maire de Belouizdad qui lui a remis les clés du siège. Le tribunal de Sidi M'hamed n'a pas jugé utile de convoquer le président de l'APC, y compris comme témoin. Enfin, le procureur de la République a requis dans cette affaire la peine de dix années de prison ferme contre les accusés. Il a également requis 50 000 dinars d'amende. Le verdict est mis en délibéré pour la semaine prochaine, selon la même source.