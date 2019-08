TRAFIC DE DROGUE A HADJADJ : Deux dealers écopent de 18 mois de prison

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes à travers le tissu urbain de la wilaya de Mostaganem, notamment celle liée au trafic de drogue, les services de la police relevant de la sureté extérieure de Hadjadj ont appréhendé un jeune homme impliqué dans une affaire de trafic de drogue au niveau de la localité de Hadjadj , à-t-on appris de sources sécuritaires. En effet, cette affaire est intervenue suite à des informations reçues par les mêmes services, indiquant qu’un jeune homme exerce dans la commercialisation de drogue au niveau de la localité de Hadjadj. Agissant immédiatement, et après l’exploitation des informations, les policiers ont réussi à arrêter le suspect, répondant aux initiales de B.K, âgé de 23 ans, résidant à Hadjadj en flagrant délit, où ils ont découvert en sa possession, une quantité de drogue en plus d’une somme d’argent, considérée comme des revenus de ventes. Au cours de l’enquête, le mis en cause a reconnu sans ambages les faits qui lui ont été reprochés, et a dénoncé son principal fournisseur, il s’agit de B.B.CH, âgé de 40 ans, résidant à Hadjadj . Pour le délit de détention et commercialisation de drogue, les mis en cause ont été présentés devant le parquet de Sidi Ali, où ils ont été condamnés à une peine de 18 mois de prison ferme, assortie d’une amende de 50.000 DA, a-t-on ajouté.