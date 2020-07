TOUTES LES CONDITIONS DE CONFINEMENT SONT REUNIES : Plus de 500 Algériens bloqués en Espagne attendus à Oran

Plus de 500 Algériens en provenance d'Alicante sont attendus ce jeudi au port d'Oran ,et seront accueillis par le wali d'Oran Djellaoui Abdelkader en compagnie d'une importante délégation officielle composée des autorités locales civiles et militaires. Toutes les conditions d'hébergement et de restauration sont réunies pour un séjour de confinement de 14 jours au complexe des Andalouses. Ce programme de rapatriement des algériens bloqués à l’étranger fait suite à une décision du gouvernement de prendre en charge le retour de 5926 nationaux bloqués depuis mars dernier à l’étranger. Les ressortissants algériens rapatriés pourront passer tous leur quatorzaine de confinement dans les infrastructures hôtelières de la ville d'El Bahia.Le retour aux pays de ces plus de 500 personnes entre dans le cadre de l’opération de rapatriement des Algériens bloqués à l’étranger suite à la propagation de la pandémie du coronavirus, annoncée par les services du premier ministre. Les algériens bloqués en Espagne seront rapatriés à bord du navire « El Djazair 2 ». Le bateau d’Algérie Ferries effectuera un aller retour à partir du port d’Oran vers le port d’Alicante. La relance de l’opération de rapatriement est une décision du président de la République Abdelmadjid Tebboune, en réponse aux appels que lui ont lancé les algériens bloqués à travers différents pays. La décision du Président a été prise lors de la réunion du Haut conseil de sécurité stipulant de prendre les mesures urgentes pour rapatrier les ressortissants algériens bloqués à l’étranger. Par ailleurs, la wilaya d'Oran s'apprête à accueillir une autre vague d'Algériens bloqués en Turquie et qui seront rapatriés à partir d'Istanbul vers l'aéroport international Ahmed Ben Bella d'Es-Sénia d'Oran. Pour le moment, les préparatifs vont bien, et les autorités s’affairent pour le mieux des rapatriés.