TOUTE LA FAMILLE EST INCARCEREE : Melzi et les 250 milliards de Vitajus

Beaucoup d’encre avait coulé concernant le prix d’acquisition de l’usine, annoncé à 2,5 milliards de dinars, l’équivalent de 250 milliards de centimes, mais surtout le versement de 900 millions de dinars de pots-de-vin. Selon les documents publiés par AlgériePart, le prix réel de la reprise de l’entreprise de Vitajus est de l’ordre de 1,65 milliard de dinars, soit 165 milliards de centimes. Une grosse partie de cette somme a été effectivement consacrée au rachat de l’entreprise, le reste pour rembourser des dettes contractées par l’entreprise auprès des banques publiques. D’après les mêmes documents, le 1,65 milliard de dinars a couvert le bâtiment et l’assiette. Amine Melzi s’est engagé également à prendre en charge toutes les dettes à l’encontre des fournisseurs, des clients, des banques. Une banque privée, à savoir la Trust Bank, a été chargée de chapeauter le montage financier de cette acquisition. Toutes les informations ont été communiquées à la Banque d’Algérie et elles figurent sur la centrale des risques de la banque centrale. Dès l’acquisition de l’entreprise, Amine Melzi a procédé à la signature d’un engagement dans lequel, il s’est engagé en sa qualité d’unique propriétaire à ne supprimer aucun poste d’emploi, sauf en cas de nécessité, à savoir insubordination, manquement disciplinaire et ce, dans le cadre de la législation du travail en vigueur. Le nouveau propriétaire a procédé, par la suite, au remboursement de crédits contractés auparavant par l’entreprise de l’ordre de 650 millions de dinars aux banques publiques. Après l’assainissement de la situation, Amine Melzi a conclu l’achat définitif de VITAJUS le 12 août 2015. Pour mener cet achat, Amine Melzi a utilisé son entreprise appelée T Energy, spécialisée dans la fabrication de thé glacé et des boissons énergisantes. A la suite de cet achat, quelques problèmes ont rapidement éclaté notamment au niveau de la zone industrielle d’Oued Smar où Amine Melzi avait décidé de fermer un dépôt de distribution. Sa situation financière engendrait des pertes énormes estimées à plus de 10 millions de dinars par mois. Le nouveau propriétaire a décidé de procéder à la délocalisation des effectifs vers l’un de ses grands clients à Alger qui détient une meilleure structure et une meilleure maîtrise de l’activité. Certains travailleurs qui n’ont pas accepté d’être transférés vers un autre lieu de travail sont allés se plaindre à l’Inspection du travail. Ce premier désaccord entre quelques employés et la direction a créé une polémique. Mais le nouveau propriétaire a rassuré que seulement 10 ou 11 travailleurs ont quitté l’entreprise. D’autre part, il est vrai qu’un climat de panique s’est installé au sein des travailleurs. Aujourd’hui, l’entreprise Vitajus compte 272 employés directs et une centaine d’employés indirects. Et depuis l’emprisonnement de Hamid Melzi le 7 mai dernier, le sort de cette entreprise est plus que jamais lié, pour ne pas dire dépendant, de ce que réserve la suite des évènements aux Melzi.