TOUSNINA(TIARET) : Un père blesse gravement son enfant par balle

Un enfant âgé de 15 ans, blessé par l’arme de son père, résidant dans les encablures de la commune de Tousnina, à quelque 47 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, a été transféré en urgence au C.H.U d'Oran, à partir de l’hôpital de Sougueur, apprend-on auprès de sources sécuritaires qui ajoutent que cet enfant a été admis aux urgences de l'hôpital "Naceur Guermit" . Ce dernier aurait subi une intervention chirurgicale et ce suite à ses graves blessures au niveau du dos, dues à une balle, qui s'est "échappée" accidentellement, du fusil de chasse de son père qui entamait une opération de nettoiement de son fusil. L'enfant était tout près de son domicile familial, et pas loin du lieu où son père était entrain de nettoyer, lorsqu’une balle et dans un moment d’inattention est sortie et a atteint cet enfant au niveau du dos, précisent nos sources, qui ajoutent qu'une panique indescriptible s'est installée au niveau de cette famille et très souffrant, l'enfant a été évacué en urgence vers l’hôpital de Sougueur. Une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie nationale de la brigade de Tousnina, territorialement compétents .Certains observateurs nous ont informés que les propriétaires de fusils de chasse, n'ont subi aucune formation cyclique concernant le port autorisé des armes à feu et que les contrôles de formation se font rares et à cela s'ajoute, la circulation d'armes à feu sans aucune autorisation de port d'armes, en dépit des saisies opérées par les services de la gendarmerie nationale, qui recensent pour l’année écoulée, la saisie de plus de 10 armes à feu dont des fusils de chasse.