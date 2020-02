TOUS TYPES CONFONDUS : Plus de 55000 logements en réalisation à Oran

Le wali d’Oran, Djellaoui Abdelkader accorde un intérêt particulier au secteur de l’habitat, une de ses priorités pour en finir avec les différents programmes de relogement Il n'a pas manqué de souligner qu’un grand intérêt est accordé à ce secteur ‘’de l’habitat’’, qui est l’une des priorités étant donné qu’il est en tête des préoccupations des habitants d’Oran, lequel figure parmi les priorités du programme du président de la République M. Abdelmadjid Tebboune. À ce propos, il a révélé qu’un programme global dépassant les 55.000 logements est en cours de réalisation -toutes formules confondues-, à travers la wilaya d'Oran. Selon le chef de l’exécutif, un plan d’action a été mis en place afin d’assurer à ce programme les meilleures conditions de sa mise en œuvre, entre autres, la disponibilité des assiettes foncières, notamment, dans les nouveaux pôles urbains Oued Tlélat et Misserghine qui accueillent une bonne partie des projets en cours de réalisation . Dans ce contexte, de nombreuses entraves ont été levées, notamment celles d’ordre financier, ce qui a permis de lancer les travaux d’aménagement extérieurs et le raccordement aux réseaux divers dans plusieurs sites. L’on croit savoir, ainsi, que la wilaya d’Oran verra en 2020, la réception de 8.000 unités ‘’formule sociale’’, dont une partie est destinée aux bénéficiaires de décisions de pré-affectation. Dans la même année, il est prévu la distribution de 14.000 logements de type ‘’location-vente’’ et 1.000 logements promotionnels aidés. À cela, s’ajoute la distribution des subventions destinées à l’habitat rural et la poursuite des opérations de réfection et consolidation du vieux bâti situé dans le quartier dans le centre-ville. A noter que sur les 17.000 unités inscrites devant être réalisées dans le pôle urbain de Oued Tlélat, 6.300 ont été distribuées et 10.700 sont en cours de réalisation. Sur ce total, il est prévu la remise des clés de 3.000 unités fin mars 2020, 2.500 fin mai de la même année et 2.500 fin juillet 2020. L’ensemble des sites abritant ces nouveaux programmes sont dotés d’établissements éducatifs et des sièges de Sûreté. D’autres programmes sociaux devront être distribués dans les autres communes de la wilaya, entre autres, 700 logements pour les habitants d’Oued Tlélat, 500 à Bousfer, 500 autres à El Ançor en fin février 2020. S’agissant des autres programmes de l’habitat, le calendrier de la wilaya prévoit la remise des clés de 12.382 unités dont 2.000 devront être distribuées au courant du 1er trimestre de l’année en cours, 4.231 durant le 3e trimestre et 5.147 unités dans le 4e trimestre de la même année. Quant aux 9.000 unités restantes, leur distribution est prévue pour 2021 soit un total de 22.195 de logements qui devront être distribués durant les deux prochaines années.