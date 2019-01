TOURNOI ANNUEL DE FOOTBALL AU PROFIT DES TRAVAILLEURS : La BEA réussit sa finale à Mostaganem

Dans le cadre de ses activités sportives au profit des travailleurs et adhérents, le syndicat de la BEA (banque extérieure d’Algérie), affilié à la centrale UGTA, a organisé, ce jeudi, au complexe OPOW de Mostaganem, la finale du tournoi national de football, disputé chaque année par des travailleurs de la BEA. La finale a été précédée comme à l’accoutumée par match de vétérans et retraités de la BEA avant de laisser place au grand match ayant opposé la division sud de la banque à sa division du centre. Le dernier mot est revenu à la division du centre qui remporté la rencontre sur un score de 4 buts à un, s’adjugeant par conséquent le trophée de l’édition 2018. À noter, l’arrivée dans l’après-midi de jeudi du PDG de la BEA à Mostaganem où il a rendu hommage aux deux équipes finalistes et aux organisateurs. Signalons que le principe sportif des organisations du sport et travail est d'assurer ''un nombre de participation élevé'' sans prendre en considération les résultats techniques. Dans son allocution de clôture, le PDG de la BEA n’a pas manqué de remercier toute l’assistance, public et athlètes et organisateurs, plus particulièrement les membres du syndicat, qui se sont montrés à la hauteur de l’événement, sans oublier de féliciter les vainqueurs.