TOURISME : Le projet IBIS Mostaganem relancé

Après 3 ans d’attente, le projet de l’hôtel ibis de Mostaganem est relancé. L’entreprise chinoise ‘’CSCEC’’ engagée par la société SIEHA, dont l’expérience dans la construction d’hôtels en Algérie est avérée, vient d’entamer les travaux de réalisation de cette infrastructure d’ordre touristique tant attendu par les Mostaganémois. Hier, 20 Mai 2019, les représentants de la société SIEHA en compagnie de la directrice du tourisme de la wilaya de Mostaganem Mme Hayet Mâameri ont assisté à la relance du chantier réservé à la construction de l’hôtel IBIS. Cette infrastructure sera dotée de 101 chambres et offrira plus de 93 postes d’emploi. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la promotion du tourisme et le développement des infrastructures hôtelières de luxe. Situé dans une zone stratégique de la ville, la façade maritime de Mostaganem, avoisinant le port commercial, ce bijou va sans doute renforcer le secteur du tourisme dans la wilaya de Mostaganem. À titre de rappel, la chaine d’hôtellerie Ibis Algérie appartient à la société SIEHA créée en 2005 dont le capital est détenu à parts égales entre le Groupe de M. Djilali Mehri et le Groupe international « Accor ». En outre, la société SIEHA dispose à ce jour de sept établissements hôteliers, à savoir 2 Novotel à Constantine et Sétif et 5 hôtels Ibis à Bab Ezzouar, Oran, Tlemcen, Sétif et Constantine respectivement.