TOURISME A MOSTAGANEM : Le projet de la station thermale d’Ain Nouissy relancé

On a appris que les responsables du secteur de tourisme ont effectué sur le terrain, une visite d’inspection et de travail pour s’enquérir sur l’état des travaux d’avancement du projet de réalisation de la station thermale de Sidi Mokhfi, située à la commune d’Ain Nouissy , dans la wilaya Mostaganem. En ce sens, il a été examiné les travaux de réalisation en cours concernant, 32 bungalows, sauna, cafétéria, hôtel de 4 étages et piscine, dont la capacité d'hébergement est de 150 lits. Cet hôtel thermal en question générera, 60 postes d’emploi. Pour ce qui est des travaux, ils sont estimés à un taux de 20%. La source d’eau est à 150 mètres de la station thermale. Notons que ce projet qui était en souffrance depuis une décennie, il a été modifié en une station thermale sophistiquée et a été confié à une entreprise privée pour lancer les travaux de matérialisation, qui s’est confrontée à des problèmes administratifs notamment, l’autorisation de forage vue que l’eau thermale aux vertus thérapeutiques demeure insuffisante ne pouvant répondre aux besoins de ce projet touristique d’envergure. Le développement de ce puits est important et nécessaire pour augmenter la capacité de cette eau soufrée censée être suffisante en volume et ce pour ne pas perturber le fonctionnement de cette infrastructure touristique. Le projet est considéré comme étant une valeur ajoutée et un plus qualitatif dans le cadre de la diversification de l'offre et de la destination touristique dans la wilaya de Mostaganem.