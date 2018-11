TOURISME : 40% des Algériens choisissent la Tunisie

Selon le ministère tunisien du tourisme, la saison touristique en Tunisie a été algérienne par excellence, où le nombre de touristes algériens ayant séjourné pendant les dix premiers mois de l’année 2018 a dépassé, pour la première fois, le cap symbolique des deux millions. «C’est un record si l’on se réfère à cette barre symbolique des deux millions. Mais en réalité, le flux n’a fait que poursuivre son évolution régulière et irréversible depuis 2011», relativise un spécialiste tunisien. «Le marché du tourisme algérien en Tunisie est en progression continue, avec une courbe ascendante depuis 2011. Aucune régression n’a été enregistrée depuis, ni même aucune stagnation. Mieux, alors que la Tunisie a été frappée, en 2015 et 2016, par une série d’attentats, les Algériens continuaient d’affluer de plus belle», ajoute-t-il. Depuis 2010, les Algériens ont ainsi constitué une part substantielle du marché du tourisme tunisien. Avec des pics atteignant le cap des 45% pendant les années de crise 2015-2016, les Algériens confirment qu’ils «ont pris le dessus sur les marchés traditionnels européens», principalement constitués de Français, de Britanniques et d’Allemands. Si ce taux s’est stabilisé aux alentours de 36% en 2018, c’est bien parce que la progression continue de ce marché a également coïncidé avec le retour en masse des Européens, avec la levée de la plupart des restrictions de voyage.