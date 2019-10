TOURISME : 300 000 Algériens ont visité la Turquie en 2018

Le nombre d'Algériens ayant visité la Turquie en 2018 a atteint les 300.000 personnes, a affirmé ce mardi à Laghouat le conseiller à l'ambassade turque à Alger, Mustapha Kara. Le nombre de touristes algériens a connu au cours des dernières années un accroissement notable qui reflète l'excellence des relations liant les deux pays, sachant que 215.000 Algériens avaient visité la Turquie en 2016, a indiqué le diplomate lors de l'ouverture du séminaire international sur ''La politique ottomane entre l'espace maritime et saharien au Maghreb 1518-1918'', organisé à l'Université Amar Thelidji. M. Kara a annoncé par ailleurs dans le cadre de la facilitation aux Algériens des procédures d'établissement de visas turques, ''l'ouverture prochaine de six nouveaux centres de dépôt des dossiers de demande de visa dans différentes wilayas du pays, dont le Sud, qui viendront s'ajouter aux sept centres existants actuellement en Algérie''. Sur un autre registre, le diplomate a fait état d'une hausse des investissements de son pays en Algérie, avec plus d'un millier d'entreprises turques opérant en Algérie dans des domaines divers. Le volume des échanges entre les deux pays excède les trois (3) milliards de dollars et la Turquie entend développer davantage les relations commerciales entre les deux pays dans le cadre d'une politique ''gagnant-gagnant'', en harmonie avec les relations historiques liant les deux pays, a souligné M. Kara.