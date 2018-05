TOURISME : 3 nouveaux hôtels ouvrent leurs portes

Eu égard à la promotion du Tourisme dans la wilaya de Mostaganem et, dans le cadre de la réalisation du programme de développement de l’hôtellerie locale, trois (3) nouveaux hôtels de standing viennent d'ouvrir leurs portes, a-t-on appris dernièrement. C'est à la faveur de la récente visite du Ministre du Tourisme et de l'artisanat, à Mostaganem, que ces nouvelles acquisitions sont venues, dans la propice période pré-estivale, renforcer le parc hôtelier de la wilaya qui compte 37 Etablissements hôteliers. Ce potentiel offrirait plus de 4000 lits et permettrait de booster l'emploi avec 3000 emplois environ et ce, en attendant la réception des projets connaissant un taux de réalisation avancé, parmi plus de la vingtaine de projets touristiques programmés.