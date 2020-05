TOSYALI ORAN : Troisième exportation de 10.000 tonnes de rond à béton vers les États-Unis

Le géant sidérurgique turc maintient le cap en matière d’exportation, entamant sa troisième opération d’exportation depuis le début de l’année. «Tosyali vient de commencer les opérations de chargement d’une quantité de 10 000 tonnes de ronds à béton destinées à l’exportation vers les Etats-Unis. L’opération durera une semaine. La marchandise embarquée à partir du port de Mostaganem sera acheminée vers les ports américains de Houston et la Nouvelle-Orléans», a indiqué le chargé de communication à Tosyali Algérie, Bouabdallah Boutiba. Les deux autres opérations d’exportation, effectuées au courant du premier semestre 2020, ont concerné l’acheminement de 18 000 tonnes de ronds à béton vers le Canada et 9,5 kilomètres de pipes (tubes en acier) vers l’Angola. Fort de sa certification API, obtenue récemment, un passeport qualité qui lui permet de pénétrer le marché américain, Tosyali se place avec cette exportation vers les Etats-Unis en tant que fournisseur en produits sidérurgiques de ce pays, première économie dans le monde. A rappeler qu’en 2019, Tosyali Algérie a exporté pour près de 100 millions de dollars de produits sidérurgiques vers notamment les Etats-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne. Cette entreprise s’impose donc parmi les premiers exportateurs hors hydrocarbures et les principaux exportateurs privés de marchandises en Algérie. Il exporte au total 28 000 tonnes de ronds à béton depuis janvier dernier. Il convient de rappeler également que Tosyali Algérie a produit, en 2019, 3 millions de tonnes de produits sidérurgiques, du rond à béton, du fil machine et des tubes en acier. Le complexe sidérurgique de Bethioua à Oran, appartenant à Tosyali Algérie, a une capacité de production de 2,4 millions de tonnes/an de ronds à béton et 400 000 tonnes/an de tubes en acier.