TOMBES DANS UN TROU DE 6 METRES : Deux jeunes meurent à Laghouat

La mort d’Ayache Mahdjoubi ne s’est pas encore estompée qu’un accident presque similaire s’est produit à El Ghicha, dans la wilaya de Laghouat. En effet deux jeunes hommes âgés d’une vingtaine d’années, travaillant sur un chantier, sont tombés dans un trou de six mètres, suite à un glissement de terrain. D’importantes quantités de terre les ont ensevelis, rendant leur sauvetage compliqué et leur mort fatale. Les corps sans vie des deux jeunes ont été retirés après d’intenses efforts et transférés à l’établissement hospitalier d’Aflou.