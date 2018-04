TOLGA (BISKRA) : Les deux présumés auteurs d’un crime arrêtés à Tiaret

Les services de sécurité ont arrêté les deux présumés auteurs du crime qui s’est produit en fin de semaine à Tolga (wilaya de Biskra), a-t-on appris d’une source sécuritaire. En effet, deux jeunes originaires de la wilaya de Tiaret étaient employés dans un champ agricole à Tolga chez un investisseur dénommé M.F et suite à des différends entre eux autour d’un montant financier, les altercations ont abouti au crime et après avoir commis leur forfait, les deux présumés-auteurs sont montés à bord de la voiture "Clio Farracha" qui est la propriété de la victime et se sont évaporés dans la nature et à cet effet, un avis de recherche a été lancé par la brigade de gendarmerie nationale de Tolga à tous les services de sécurité qui sont passés à l’action dans un temps record et à ce titre, une information est parvenue aux services de la 4ème sûreté urbaine de Tiaret faisant part de l’existence du dénommé H.M, âgé de 25 ans et originaire de la commune d’Oued-Lilli, à quelque 28 km à l’Ouest du chef-lieu de wilaya de Tiaret et lequel était du côté d’une résidence universitaire et sans attendre et avec prudence H.M a été arrêté et lequel n’a pas tardé à déclarer que son acolyte B.K, âgé de 26 ans était à Oued-lilli où il a été arrêté par les gendarmes. Mis en garde à vue au niveau de la brigade d’Oued-lilli, les deux présumés-auteurs ont été appréhendés par les éléments de la gendarmerie nationale de la brigade de Tolga(Biskra), apprend-on auprès des mêmes sources.