TLEMCEN : Une fillette de 12 ans enlevée et violée

Une fillette âgée de 12 ans a été victime d’un enlèvement suivi d’un viol collectif de la part d’une bande de malfaiteurs dans la commune d’Aïn Youcef, dépendant administrativement de la wilaya de Tlemcen (500 kilomètres à l’Ouest d’ Alger). Selon des sources locales, les faits ont eu lieu au cours de cette fin de semaine, lorsque la victime a été enlevée non loin du domicile de sa famille situé dans la commune sus-citée. Les suspects auraient conduit leur victime dans un bois à proximité où ils l’auraient forcée à consommer de l’alcool avant de la violer, pour ensuite l’abandonner sur les lieux et prendre la fuite. Retrouvée par des passants, la victime a été reconduite auprès de sa famille qui s’est immédiatement rapprochée du groupement local de la gendarmerie nationale pour déposer plainte suite aux faits. Ayant ouvert une enquête, les éléments de la gendarmerie nationale sont parvenus à identifier et interpeller deux suspects dans cette affaire, des armes blanches et une quantité de boissons alcoolisées ont également été saisies, ajoutent les mêmes sources. L’enquête de la gendarmerie nationale se poursuit toujours pour identifier et arrêter les complices des deux suspects, qui seront incessamment présentés devant le procureur de la République près le tribunal de la Daïra de Remchi, a-t-on par ailleurs indiqué.