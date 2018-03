TLEMCEN : Une fille libérée de ses ravisseurs

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, les éléments de la police judiciaire relevant de la sûreté de la wilaya de Tlemcen, ont réussi à libérer une jeune fille, âgée de 15ans, disparue depuis une année dans des circonstances non relevés, a indiqué la cellule de communication et de presse de la sûreté de wilaya. La fillette, à été exploitée par une bande de malfaiteurs pour la prostitution et la vente de produits prohibés sous menace et violence, contre une somme d’argent estimée à 2 à 3 millions de centimes par jour, ajoute la même source. Après une enquête et des investigations approfondies, les policiers, ont réussi à libérer la victime et à arrêter les membres de cette bande. Notons qu’une quantité de psychotropes, d’armes blanches et de drogue, ont été saisis par ces derniers. Les mis en causes ont été placés en détention préventive en attendant de les présenter devant l’instance judiciaire.