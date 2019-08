TLEMCEN : Une femme dérobe 352 millions de centimes à son employeur

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, les éléments de la deuxième sureté urbaine relevant de la sureté de wilaya de Tlemcen, ont réussi à démanteler une cellule criminelle organisée et la récupération d’une somme d’argent en devise nationale et étrangère ainsi que du matériel utilisé pour l’exercice de la sorcellerie et autres armes blanches et cela, suite à une plainte déposée par une victime faisant état du cambriolage de son domicile de la part de personnes inconnues et du vol d’une somme considérable d’argent en monnaie nationale et étrangère. Après enquête et investigation, les policiers arrivèrent à identifier le présumé auteur, en l’occurrence une femme de ménage exerçant au magasin de la victime. Après interrogatoire, la présumée avoua son acte et dénonça ses huit complices âgés entre 27 et 59 ans. Elargissant l’enquête jusqu'à la wilaya de Sidi Bel-Abbès, les policiers arrivèrent à récupérer la somme d’argent évaluée à 352 millions de centimes et 12472 euros ainsi que du matériel pour sorcellerie et armes blanches (épées). Présenté par devant le procureur près le tribunal de Tlemcen, quatre membres de la bande ont été mis en détention préventive, les autres acquittés, conclut le communiqué de la sureté de wilaya.