TLEMCEN : Une enseignante retrouvée égorgée à Ouled Mimoun

Les habitants de la paisible bourgade Ouled Moussa dans la commune d’Ouled Mimoun sont sous le choc après l’information répandue faisant état de l’assassinat de la défunte B.K. 40 ans enseignante à l’office d’alphabétisation retrouvée égorgée d’une façon crapuleuse près de l’ancien pont séparant l’oued du village. La victime est sortie du domicile familial en direction de Tlemcen après le retard enregistré de son retour. Les parents ont alerté les services de sécurité concernés. Les recherches ont été entamées juste après la rupture du jeûne par tous les habitants où elle a été retrouvée égorgée et jetée à terre gisant dans une mare de sang. Les éléments de la gendarmerie territorialement compétents ont ouvert une enquête afin de déterminer les causes et circonstances de ce crime atroce. Pour rappel, la wilaya de Tlemcen enregistre le quatrième crime perpétré dans la wilaya durant ce mois de ramadan .