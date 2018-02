TLEMCEN : Un mort et 2 blessés dans un accident de la route

La cellule de communication et de presse de la protection civile de la wilaya de Tlemcen, a indiqué qu’un accident de la circulation s’est produit sur l’autoroute Est-Ouest, à 5 km de la station services "Les zianides", causant la mort d’un agent du secteur des travaux publics et des graves blessures à 02 autres. L’accident est intervenu au moment où le chauffeur d’un véhicule immatriculé à la wilaya de Relizane, a percuté de plein fouet trois agents, qui effectuaient des travaux de nettoiement de cette voie. Alertés, les pompiers se sont déplacés sur le lieu de l’incident pour secourir les victimes, avant de les transportées vers le service des urgences de l’hôpital de Tlemcen, et évacuer le corps sans vie vers la morgue du même Hôpital. Une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie nationale, pour déterminer les circonstances de l’accident.