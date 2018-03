TLEMCEN : Un mort et 06 blessés dans une collision

Un accident mortel est survenu cette fin de semaine au niveau de la route d’Ain Fezaa reliant Tlemcen à la daïra de Ouled Mimoun, à l’est de la wilaya après la collision brutale entre un camion et un taxi venant en sens inverse occasionnant le décès d’une personne âgée de 42 ans sur place et six blessés graves. Alertés, les éléments de la protection civile ont évacué les blessés aux urgences médicales de l’hôpital de Tlemcen. Nnotons que la gendarmerie a ouvert une enquête afin de déterminer les causes et circonstances de cet accident.