TLEMCEN : Un cambrioleur écroué

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine, et pour préserver les biens et les personnes, les éléments de la 9 eme sûreté urbaine de la wilaya de Tlemcen ont arrêté un individu impliqué dans une affaire de vol. L’opération d’arrestation est intervenue suite à une plainte officielle, déposée par une citoyenne, portant sur le vol d’une somme d’argent de 23 millions de centimes ,et des bracelets en or , contre un inconnu, Les policiers déclenchèrent rapidement les recherches, et arrivèrent à identifier et arrêter le mis en cause .Apres l’entame des procédures d’usage, A.D. 27 ans a été présenté par devant le procureur prés le tribunal de Tlemcen et condamné à un an de prison ferme assorti d’une amende de 10 millions de centimes.