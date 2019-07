TLEMCEN : Saisie de trois quintaux de kif traité

Dans le cadre de la lutte contre la prolifération de la drogue, les éléments de la brigade de gendarmerie de Tirni dans la commune de Tlemcen ont réussi en ce début de semaine à saisir une quantité importante de kif traité d’un poids de trois quintaux et cela suite à une information parvenue à leur service. Les gendarmes ont alors établi une stratégie pour faire échouer cette transaction, en dressant un barrage sur la route menant à la commune de Sebdou où l’arrestation de trois véhicules à bord desquels se trouvaient cinq individus résidants à Sebdou , Tlemcen et Skikda. La fouille des véhicules s’est soldée par la découverte de la drogue en provenance du royaume chérifien prête à être commercialisée au niveau des wilayas de l’intérieur du pays à partir de Sebdou et Ouled Mimoun, conclut notre source.