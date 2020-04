TLEMCEN : Saisie de psychotropes et deux arrestations

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, principalement celle ayant trait à la commercialisation illégale de psychotropes ,les éléments de la neuvième sureté urbaine relevant de la sureté de wilaya de Tlemcen, ont réussi à saisir une quantité de psychotropes et cela suite à une patrouille de routine et l’immobilisation d’une voiture de marque Kia-Picanto, à son bord deux individus âgés de 22 et 24 ans .La fouille corporelle des deux jeunes a permis aux policiers de découvrir en leur possession de 63 comprimés de psychotropes et une somme d’argent de 15.000 dinars. Après l’entame de la procédure d’usage, les deux suspects ont été présentés par devant le procureur prés le tribunal de Tlemcen.