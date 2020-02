Dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants, les éléments de la brigade de douane de Sebdou en collaboration avec la brigade régionale des douanes anti- stupéfiants et un détachement des éléments de l’armée nationale populaire ont suite à une embuscade mise en place près de la ville de Sebdou , procédé à la saisie de 282,5 kilogrammes de kif traité à bord d’une voiture légère. Selon le communiqué de la douane, le mis en cause a été arrêté et remis à la juridiction compétente.