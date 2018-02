TLEMCEN : Saisie de plus de 21 kilos de kif à Maghnia

Les éléments de la brigade de gendarmerie de MAGHNIA dans la wilaya de Tlemcen et suite à une information crédible sont parvenus à l’arrestation de deux individus âgés de 43 et 46 ans au niveau de la localité de CHEBIKIA après la découverte de plus de 21 kilogrammes de cannabis à l’intérieur d’un domicile. La fouille du véhicule du propriétaire de la maison a permis également la découverte de 20 millions de centimes et 300 dirhams en devise marocaine. Présentés par devant la justice, les mis en cause ont été mis en détention préventive conclut notre source .